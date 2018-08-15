Как экономический кризис в Турции отразится на России

СЕГОДНЯ 17:05 2018-08-15T17:34:39+03:00

"КП" отвечает на пять главных вопросов о ситуации в Турции, где обвалилась лира

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В Вашингтоне наплевали на то, что Анкара - один из главных союзников США в НАТО. За то, что в Турции нарушаются права человека (это официальная формулировка), Штаты ввели торговые пошлины на турецкие сталь и алюминий. И местная валюта грохнулась. Да так, что на пике падение достигло 20%. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уверен, против его страны плетется заговор. А главные заговорщики - американцы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

В прошлом году в Турции был арестован американский пастор по имени Эндрю Брансон. Его обвинили в пособничестве Рабочей партии Курдистана и связях с исламским богословом Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом. В ответ на это Штаты ввели санкции против двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. На какое-то время американцы даже перестали выдавать туркам визы. А теперь вот ударили по экономике страны.

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ ТУРЦИИ?

Дорогой доллар - вещь неприятная. Ведь турци очень зависят от импорта. Таким образом, товары из-за рубежа станут дороже, а значит люди будут меньше покупать. При этом турецкая продукция подешевеет. Обслуживать валютные долги станет сложно, а возможный дефолт ударит по рабочим местам. Другими словами, людей начнут увольнять с работы.

Турецкие бизнесмены откликнулись на призыв главы государства и избавляются от долларов в центре Стамбула.Фото: REUTERS

КАК ТУРКИ НАМЕРЕНЫ БОРОТЬСЯ С США?

Отчаянно. Анкара уже повысила пошлины на табачные изделия, алкоголь, автомобили, косметику, рис, фрукты и другие американские товары. На днях президент страны призвал людей срочно менять валюту.

«Если у вас под подушкой есть евро, доллары или золото, доставайте их. Несите все в банки и меняйте на турецкую лиру», - обратился к народу Реджеп Эрдоган. И заодно попросил соотечественников сменить Iphone на Samsung. «В крайнем случае, у нас в стране есть своя марка телефонов Venüs Vestel. Будем применять их», - сказал президент.

Вообще, заявления весьма амбициозные. Учитывая, что тому же Apple принадлежит около 15% местного рынка устройств для мобильной связи. И миллионам турков будет сложно расстаться с любимой техникой и прочими американскими вещами, к которым они привыкли.

Президент Турции Эрдоган объявил об ответных санкциях в отношении США: значительно повышены пошлины на ввоз американских автомобилей, табака, косметики и ряда других товаров.Фото: REUTERS

ЧТО ПРОИСХОДИТ В РЕАЛЬНОСТИ?

- Паники нет, - рассказал «КП» эксперт по Турции Российского совета по международным делам Тимур Ахметов. - Проправительственные каналы показывают, что перед банками выстраиваются очереди людей. Даже показывают сирийцев, готовых поддержать Турцию в борьбе с США. Но я не вижу особого страха. Наверное, отчасти это вызвано низкой информированностью народа. Нет альтернативных источников информации. А за инакомыслие, особенно в условиях кризиса, могут и врагом народа объявить.

Конечно, кто-то в патриотическом угаре сжигает доллары, кто-то идет сдавать валюту и покупать лиру. Те, у кого есть деньги и возможности, пытаются сохранить сбережения в золоте, долларах и евро. Они уверены, что проблемы в стране не закончатся еще долго. Ну а те, у кого сбережений нет - куда им бежать? А таких очень много. В последние годы люди набрали огромное количество кредитов. И, по сути, у них кроме долгов ничего нет. Им нечего нести в банки. И турецкие банки вынуждены искать финансирование за рубежом. Это порождает зависимость Турции от доллара. Это замкнутый круг. А должники ожидают от правительства амнистии по кредитованию, а не красивых слов о борьбе и Боге.

ЧТО С ЭТОГО РОССИИ?

- Нам сложившаяся ситуация выгодна, - говорит тюрколог Виктор Надин-Раевский. - В политическом плане поссорившиеся с США турки вряд ли будут саботировать процессы в Сирии. Скорее всего, сойдет на нет и риторика Анкары в отношении Крыма. В конце концов, Москве выгоден разлад внутри НАТО. Ну а что касается экономики, то перед нами открывается турецкий рынок с подешевевшими товарами. Появляется перспектива взаиморасчетов в национальной валюте (что освободит от доллара). Турки понимают, что в ЕС их не ждут. С США тоже все плохо. Они в любом случае будут переориентировать рынок.

НО ЕСТЬ И МИНУСЫ

- Не забывайте, что из-за падения турецкой лиры падает и покупательная способность страны. А это значит, что пострадают российские компании, которые поставляют в Турцию свою продукцию, - отмечает политолог Икбал Дюрре.

И ПУТЕВКИ В ТУРЦИЮ НЕ ПОДЕШЕВЕЮТ

Во всяком случае для россиян точно. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России. Там объяснили, что все расчеты с иностранными партнерами ведутся в долларах. А относительно рубля он тоже подорожал. Поэтому турецкие курорты для наших туристов на следующий сезон подорожают как минимум на 5%.

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