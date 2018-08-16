2018-08-16T04:31:34+03:00
Спорт

«Русский стиль»: Форвард «Вашингтона» Кузнецов в Челябинске ел из Кубка Стэнли пельмени

Хоккеист Евгений Кузнецов, показав свой трофей болельщикам, в конце дня наполнил чашу Кубка любимым блюдом сибиряков [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ест пельмени из Кубка Стэнли. Фото: Twitter/Philip PritchardНападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ест пельмени из Кубка Стэнли. Фото: Twitter/Philip Pritchard
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Центральный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, приехавший в Челябинск со своим главным трофеем нынешнего сезона – Кубком Стэнли, после его демонстрации болельщикам и поклонникам придумал кубку необычное применение. Хоккеист наполнил его пельменями и знатно отужинал «по-русски».

Фотографиями этого действа поделился со своими подписчиками в Twitter хранитель Кубка Стэнли Филип Притчард.

«Нет ничего лучше для завершения дня… В русском стиле. Пельмени из Кубка Стэнли», - так Фил Притчард подписал снимки форварда «Вашингтона», угощающегося любимым блюдом сибиряков из чаши спортивного трофея.

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