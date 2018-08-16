Трамп отменил указ Обамы по применению США кибератак против своих противников

СЕГОДНЯ 08:54 2018-08-16T08:54:46+03:00

По информации источников газеты The Wall Street Journal, в документе было прописано, когда и как американское правительство может применять кибероружие

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Президент США Дональд Трамп подписал указ бывшего главы государства Барака Обамы о правилах применения кибератак против своих противников.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, в документе прописано, когда и как американское правительство может использовать так называемое кибероружие против противников. Указ является секретным, но его содержание ранее было обнародовано благодаря действиям экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Обама подписал эту директиву в 2012 году, которая пришла на смену похожему документу времен президента Джорджа Буша - младшего. Не уточняется, какими правилами нынешний президента собирается заменить действовавшие правила, сославшись на секретность таких сведений.

Отмечается, что многие критики посчитали директиву Обамы слишком строгой, так как она не разрешала выполнять многие важные операции в киберпространстве.