В аэропорту Будапешта нашли контейнер с радиоактивным веществом

СЕГОДНЯ 10:55 2018-08-16T10:55:35+03:00

В аэропорту Будапешта произошел сбой в работе из-за контейнера с изотопами иридия Фото: EAST NEWS

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Работа аэропорта Будапешта была парализована на несколько часов из-за контейнера с изотопами иридия. Опасный груз прибыл на борту самолета, прилетевшего из Стамбула.

Во время полета контейнер перегрелся, и сотрудники службы безопасности при досмотре рейса заподозрили утечку радиоактивного вещества.

Несколько часов потребовалось, чтобы провести полную проверку. После эксперты заявили, что ситуация штатная и опасности не представляет.

Во время транспортировки таких веществ очень часто случается повышение температуры, опасности для окружающих это не несет.

Тем не менее, на работе аэропорта ситуация не могла не отразиться. Восемь рейсов были задержаны на несколько часов, сообщает "Пятый канал".

Это не единственный аэропорт, где произошел сегодня сбой в работе. В аэропорту Рейгана в Вашингтоне в 21:50 по местному времени произошела авария в системе электроснабжения. Электричество не подавалось в некоторые части здания пару часов, в результате часть вылетов была задержана.