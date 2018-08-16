СЕГОДНЯ 12:55 2018-08-16T12:55:11+03:00

Как сообщается на сайте министерства культуры Украины, в «черный список» попали три российских писателя

Изменить размер текста: A A

Российского писателя Захара Прилепина вновь назвали «угрозой национальной безопасности» Украины.

Как сообщается на сайте украинского министерства культуры, в черный список попали три российских писателя — Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад, а также историк и политик с Украины Лев Вершинин, который пишет на русском языке. Всего в перечне - 138 человек.

Напомним, в августе 2015 года на Украине сформировали «чёрный список» российских деятелей культуры и искусства, которые якобы угрожают украинской национальной безопасности. Позже перечень неоднократно расширяли.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) открыла в отношении Прилепина уголовные дела по статьям о терроризме. Кроме того, писателя внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Захар Прилепин: "Референдума пока не будет, но ДНР и ЛНР выбрали бы присоединение к России"

Известный писатель рассказал "Комсомольской правде", как прекратить войну на Донбассе (подробности).

Захар Прилепин: В списках на ликвидацию я на верхних строчках

Русский писатель на войне говорил с нашим обозревателем о времени и о судьбе (подробности).