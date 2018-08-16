Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

СЕГОДНЯ 16:16 2018-08-16T16:16:35+03:00

Лидеры обсудили двусторонние отношения России и Армении, а также вопросы взаимодействия в ОДКБ

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В четверг, 16 августа, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры обсудили двусторонние отношения России и Армении, а также вопросы взаимодействия в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметила пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее Ереван инициировал замену генерального секретаря ОДКБ, так как в конце июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку организации Юрию Хачатурову по делу о свержении конституционного порядка в 2008 году. Хачатуров ранее командовал ереванским гарнизоном ВС Армении. Вину он не признал, позже суд общей юрисдикции Еревана освободил его под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 10 тысяч долларов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что эти события в Ереване "идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении" об отсутствии планов проводить "преследование своих предшественников по политическим мотивам".