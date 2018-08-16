Marvel опубликовала эксклюзивные кадры со съемок «Мстителей»

СЕГОДНЯ 17:29 2018-08-16T17:29:06+03:00

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Компания Marvel опубликовала эксклюзивные кадры со съемок новых «Мстителей». Ролики появились на YouTube.

Зрители могут насладиться игрой актеров и увидеть отрывки из любимого фильма еще до выхода в прокат.

Первая часть «Мстители.Война бесконечности» вышел в прокат в 2018 году и заработал более двух миллиардов долларов. Вторая часть обещает быть не менее захватывающей. Съемки картины уже ведтся. Премьера ожидается весной 2019 года. Скорее всего, в это же время картина появится и в России.

Marvel опубликовала видео с неудавшимися дублями из Мстителей .

На коротких роликах, опубликованных корпорацией, можно увидеть Роберта Дауни-младшего, Скарлетт Йохансон, Бенедикта Камбербэтча. В основном это моменты со съемочной площадки, неудачные и смешные дубли, которые не попадут в фильм.

Marvel опубликовала видео с неудавшимися дублями из Мстителей .

У поклонников картины так же есть возможность оценить декорации, в которых снимается картина. Многие сцены отрабатываются в павильонах, сообщает телеканал "360".