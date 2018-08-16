2018-08-16T17:37:23+03:00
Происшествия

Более 75 человек пострадали от передозировки в одном из городов США

Правоохранители считают, что все эти люди приняли синтетическую марихуану
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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большинство инцидентов произошло в парке в центре городабольшинство инцидентов произошло в парке в центре городаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском городе Нью-Хейвен штата Коннектикут зафиксирована массовая передозировка наркотиками. На данный момент известно о 76 пострадавших, большинство из которых были доставлены в больницы в минувшую среду, 15 августа.

Сначала людей с отравлением госпитализировали из парка возле Йельского университета, однако потом подобные инциденты начали происходить по всему городу. Правоохранители считают, что все пострадавшие приняли синтетическую марихуану, известную как К2.

"Сегодняшняя чрезвычайная ситуация вызывает глубокую тревогу и демонстрирует реальную и очень серьезную угрозу, которую незаконный оборот наркотиков представляет для здоровья людей", - цитирует WTNH губернатора штата Коннектикут Даннела Маллоя.

На данный момент по делу о передозировке задержаны трое подозреваемых.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года еще одно массовое отравление произошло в российском Таганроге. Выяснилось, что 37-летний сотрудник завода на протяжении нескольких месяцев подсыпал своим коллегам яд.

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