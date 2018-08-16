Тринидад и Тобаго стал крупнейшим поставщиком сжиженного газа в США

СЕГОДНЯ 20:09 2018-08-16T20:10:21+03:00

Это стало возможно благодаря принятому еще в 1920 году американскому закону о торговом флоте

Изменить размер текста: A A

Тринидад и Тобаго стал крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Соединенные Штаты. Начиная с 2016 года, на территорию США было поставлено всего 105 грузов с СПГ и 100 из них принадлежали именно островному государству.

Такое стало возможно, благодаря принятому еще в 1920 году законе Джонса о торговом флоте, который призван защищать американские суда, промышляющие морскими перевозками.

Согласно документу, перемещать грузы между портами внутри страны могут лишь те корабли, которые ходят под американскими флагами, построены на верфях этой страны, а также принадлежат и обслуживаются гражданами Штатов. Сейчас в Америке нет ни одного такого танкера.

В результате северо-восточные терминалы вынуждены закупать сжиженный газ за рубежом, и расположенное у берегов Венесуэлы государство Тринидад и Тобаго является самым удобным поставщиком.

Однако, по данным "Интерфакса", американские покупатели лишь переплачивают за такой импорт.