2018-08-17T00:32:29+03:00
Политика

Крымчанку Елену Одновол на Украине приговорили к трем годам условно

Ожидается, что активистка и лидер регионального отделения «Волонтеров Победы» выйдет на свободу уже в пятницу, 17 августа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Крымчанку Елену Одновол, координатора движения «Волонтёры победы» в Крыму, задержали в пункте пропуска «Чонгар»Крымчанку Елену Одновол, координатора движения «Волонтёры победы» в Крыму, задержали в пункте пропуска «Чонгар»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Херсонский городской суд вынес приговор гражданке России, лидеру крымского отделения движения «Волонтёры победы» Елене Одновол. Она получила три года условно и, как ожидается, уже в пятницу, 17 августа, выйдет из СИЗО на свободу.

Об этом рассказала уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова после телефонного разговора с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

По словам российского омбудсмена, Денисова сообщила ей, что в четверг «в отношении Елены Одновол вынесено судебное решение об осуждении её на три года условно», передает ТАСС.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что крымчанку задержали на пункте пропуска «Чонгар» ещё 23 апреля. На Украине ей вменяли госизмену, так как в преддверии выборов президента России в числе прочих волонтеров собирала подписи в поддержку Владимира Путина. В СБУ сочли деятельность Елены «подрывной» и заявили, что она «нанесла урон суверенитету» Незалежной.

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