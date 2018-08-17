В Германии рейсовый автобус опрокинулся в кювет: 16 пассажиров пострадали

СЕГОДНЯ 11:26 2018-08-17T11:26:51+03:00

По данным издания Bild, шесть человек получили серьезные травмы

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Междугородний рейсовый автобус компании Flixbus опрокинулся в кювет в районе города Росток на севере Германии. В результате пострадали по меньшей мере 16 человек: шесть получили серьезные ранения, остальные отделались легкими травмами.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По данным таблоида, автобус двигался в направлении Берлина по автобану А19. Причины инцидента пока неизвестны. Транспортное средство съехало с дорожного поплотна и опрокинулось на бок. Всего внутри автобуса находились около 50 пассажиров, 30 из них потребовалась помощь прибывших на место спасателей. Часть автомобильной трассы в районе аварии была перекрыта.

В настоящее время всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, полиция Ростока продолжает расследования обстоятельств происшествия.