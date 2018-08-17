В Германии рейсовый автобус опрокинулся в кювет: 16 пассажиров пострадали
Междугородний рейсовый автобус компании Flixbus опрокинулся в кювет в районе города Росток на севере Германии. В результате пострадали по меньшей мере 16 человек: шесть получили серьезные ранения, остальные отделались легкими травмами.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По данным таблоида, автобус двигался в направлении Берлина по автобану А19. Причины инцидента пока неизвестны. Транспортное средство съехало с дорожного поплотна и опрокинулось на бок. Всего внутри автобуса находились около 50 пассажиров, 30 из них потребовалась помощь прибывших на место спасателей. Часть автомобильной трассы в районе аварии была перекрыта.
В настоящее время всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, полиция Ростока продолжает расследования обстоятельств происшествия.