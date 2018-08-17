Турчинов рассказал об испытаниях украинской крылатой ракеты

СЕГОДНЯ 19:06 2018-08-17T19:06:21+03:00

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал о летных испытаниях крылатой ракеты украинского производства.

По его словам, испытания прошли на юге Одесской области, и в ходе них ракета полностью выполнила запланированную программу, поразив морскую цель на расстоянии 100 км. Он отметил, что ракета такого класса может "уничтожать любые морские и наземные цели".

Сообщение об этом уже прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. Он назвал успешными испытания украинских крылатых ракет и заявил, что они могут обеспечивать надежную защиту побережья Черного и Азовского морей.

«Секретарь СНБО и руководитель «Укроборонпрома» доложили об успешном пуске украинской крылатой ракеты. Продолжается успешное испытание отечественных крылатых ракет, способных уничтожать любые морские и наземные цели», — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.