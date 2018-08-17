2018-08-17T19:55:10+03:00
Звезды

Актер Майкл Кейн раскрыл тайну концовки фильма "Начало"

Он рассказал о том, вернулся ли главный герой картины Доминик Кобб в реальность, или же остался во сне
Алексей САМУСЬКОВ
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Майкл Кейн.Майкл Кейн.Фото: REUTERS
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Актер Майкл Кейн, снявшийся в фильме Кристофера Нолана "Начало" и сыгравший в нем тестя главного героя, рассказал о том, был ли хэппи энд у картины.

По сюжету фильма люди проникают на несколько уровней сна для того, чтобы внедрить идею в мозг своей жертве. Реалистичность снов пугающе правдоподобна. Многие, в том числе и жена героя Леонардо ди Каприо, стали жертвами, спутав сон с реальной жизнью. Чтобы уберечь себя, каждый человек, путешествующий по снам, должен иметь свой собственный тотем - предмет, обладающий уникальными физическими свойствами, у главного героя это был миниатюрный волчок. Если тотем ведет себя так, как должен вести себя и в реальности, значит человек находится в реальности и любые опрометчивые поступки чреваты последствиями.

В финале картины зрителю так и не раскрывается интрига. Кадр обрывается тогда, когда волчок все еще крутится. Этот ловкий ход режиссера Кристофера Нолана спровоцировал огромную волну обсуждений: "Остался ли Кобб во сне или все же вернулся к своим детям?". Этот вопрос будоражил умы поклонников картины несколько лет. И вот актер Майкл Кейн рассказал, что же произошло в фильме на самом деле.

- Я сказал Кристоферу Нолану, что не понимаю, где тут сон, а где реальность. А он ответил, что когда я появляюсь в сцене - это и есть реальность. Вот и все. Если я там - это реальность, если нет - сон, - говорит Майкл Кейн.

В той самой финальной сцене Майлс (Майкл Кейн) появляется - он подзывает к себе детей Кобба. Это видно, если не всматриваться в волчок, а обратить внимание на детали сцены. Так что герой ди Каприо все же вырвался из лабиринта снов и вернулся к своей семье.

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