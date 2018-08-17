Захарова отреагировала на отказ США выделять средства на стабилизацию в Сирии

СЕГОДНЯ 22:39 2018-08-17T22:39:10+03:00

Ранее Госдепартамент США не стал направлять около 230 млн долларов на программы стабилизации районов Сирии, неподконтрольных Дамаску

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отказ Соединенных Штатов выделять средства на стабилизацию ситуации в Сирии.

Она напомнила, что ранее Госдепартамент США не стал направлять около 230 млн долларов на программы стабилизации районов Сирии, неподконтрольных Дамаску.

"Правильно: ИГИЛа (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство") там уже нет, непримиримые боевики ушли, "Белые каски" тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать", - иронично отметила Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее в пятницу, 17 августа, глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт заявила, руководство страны отказалось выделять около 230 млн долларов на программы стабилизации тех сирийских районов, которые не контролируются властями в Дамаске.