Захарова отреагировала на отказ США выделять средства на стабилизацию в Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отказ Соединенных Штатов выделять средства на стабилизацию ситуации в Сирии.
Она напомнила, что ранее Госдепартамент США не стал направлять около 230 млн долларов на программы стабилизации районов Сирии, неподконтрольных Дамаску.
"Правильно: ИГИЛа (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство") там уже нет, непримиримые боевики ушли, "Белые каски" тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать", - иронично отметила Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее в пятницу, 17 августа, глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт заявила, руководство страны отказалось выделять около 230 млн долларов на программы стабилизации тех сирийских районов, которые не контролируются властями в Дамаске.