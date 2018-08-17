17 Авг. 23:17 2018-08-17T23:20:31+03:00

В запрещенный список попали антибактериальные средства, иммуномодуляторы, спазмолитики и другие лекарства

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Украина запретила ввоз более 40 лекарственных препаратов российского производства. Как сообщила Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, средства были запрещены как "ненадлежащего качества, нарушающих требования законодательства".

"Субъектам хозяйственной деятельности неотложно, после получения распоряжения, проверить наличие указанных препаратов и принять меры по изъятию их из оборота для дальнейшей утилизации и/или уничтожения", - говорится в указе ведомства.

В частности, в черный список попали антибактериальные средства, иммуномодуляторы, спазмолитики ("Галидор"), метаболический препарат "Глицин", вакцины, препараты против клещевого энцефалита и другие средства.

Кроме того, служба запретила лекарства производства Польши, Венгрии, Франции, Германии и некоторых других стран, передает ТАСС.

Напомним, в прошлом году Минздрав Украины предлагал правительству с приостановить продажу российских лекарств.