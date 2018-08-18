2018-08-18T10:15:01+03:00
Политика

Украинцам рассказали о пользе отказа от централизованного снабжения горячей водой

В Киеве не упускают возможностей по увеличению энергоэффективности украинского быта
Денис СУХОВ
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Украинцам рассказали о пользе отказа от централизованного снабжения горячей водойУкраинцам рассказали о пользе отказа от централизованного снабжения горячей водой
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Украине следует отказаться от централизованного снабжения горячей водой в целях увеличения энергоэффективности.

Такое мнение выразила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева, комментируя соответствующее предложение вице-премьера страны Виктора Зубко.

«В любом городе Европы, тем более – в столицах стран, на сегодняшний день есть система зонирования и практически отсутствуют централизованные поставки горячей воды. Улицы никто не будет греть, чтобы люди за это платили», - поделилась наблюдением Яковлева в интервью порталу «Обозреватель».

Она отметила, что системы горячего водоснабжения проектируются отдельно для каждого района с учетом плотности населения и других факторов. Речь может идти об автономной котельной для одной квартиры, или дома, или квартала, или целого района в зависимости от местных условий.

«Поэтому я считаю, что это очень хорошая инициатива...Я думаю, что мы выберем для себя наилучшие варианты - или строительство теплового пункта, или объединение нескольких домов, или для квартала», - резюмировала Яковлева.

Комментируя возможные риски отказа от централизованного горячего водоснабжения, чиновница выразила мнение, что столь «гениальную» идею можно загубить только «непрофессиональным, «народным» исполнением».

Ранее вице-премьер Украины Виктор Зубко призвал отказаться от централизованного горячего водоснабжения в пользу автономного для одного дома, квартала или района.

Вопрос стоимости услуг ЖКХ на Украине остается чрезвычайно острым — с 10 июня в стране вступила в силу новая редакция закона «О жилищно-коммунальных услугах», которая возвращает пеню за просрочку платежей, вводит абонентскую плату за холодную и горячую воду, значительно расширяет полномочия поставщиков услуг.

По оценке экспертов, нововведения приведут к росту тарифов на услуги ЖКХ на 20-30%.

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