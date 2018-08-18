2018-08-18T11:03:22+03:00
В мире

Имран Хан официально возглавил правительство Пакистана

Церемония принесения присяги новым премьер-министром республики состоялась в президентском дворце в Исламабаде
Денис СУХОВ
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Премьер-министр Пакистана Имран ХанПремьер-министр Пакистана Имран ХанФото: ТАСС
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Лидер партии «Тахрик аль-Инсаф» («Движение за справедливость») и бывшая звезда крикета Имран Шах официально вступил в должность премьер-министра Пакистана после того, как его кандидатуру на этот пост поддержало убедительное большинство парламентариев.

Хан принес присягу, которую принял глава государства Мамнун Хусейн в президентском дворце в Исламабаде. На церемонии также присутствовали супруга нового главы правительства Бушра Имран и его друзья из спортивного прошлого: игроки в крикет и комментаторы этой игры.

После присяги Хан отправился в офис премьер-министра. Ранее он обозначил в обращении к соотечественникам ряд приоритетов своего правительства - поддержка малоимущих слоев населения, фермерских хозяйств, развитие медицины, образования и других социальных услуг.

Говоря о внешней политике, Хан подчеркнул важность сохранения сотрудничества с другими странами, прежде всего с Китаем. Также политик выступил за нормализацию обстановки в соседнем Афганистане, подтвердил готовность восстановить диалог с основным геополитическим противником исламской республики — Индией.

Всеобщие выборы в Пакистане состоялись 25 июля 2018 года, возглавляемая Ханом «Тахрик аль-Инсаф» получила в парламенте 115 мест из 270, после чего активно приступила к построению правящей коалиции для формирования правительства.

Кандидатуру Имран Хана на пост премьера поддержали 176 парламентариев, в то время как его ближайший оппонент Шанбаз Шариф набрал лишь 92 голоса.

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