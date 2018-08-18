2018-08-18T13:58:36+03:00
В мире

Лукашенко уволил все руководство правительства Белоруссии

Кадровые решения в отношении членов кабмина были приняты по итогам поездки главы республики в Оршанский район
Денис СУХОВ
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Президент Республики Беларусь Александр ЛукашенкоПрезидент Республики Беларусь Александр ЛукашенкоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку все руководство правительства республики. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Новым премьер-министром стал бывший глава Банка развития Сергей Румас. Первым вице-премьером назначен Александр Турчин — экс-руководитель аппарата Совета Министров.

Заместителем главы правительства по вопросам промышленности и ТЭК будет бывший глава «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.

Другим замом премьера станет Владимир Кухарев, занимавший должность зампредседателя комитета госконтроля. Ему предстоит курировать сферу строительства, ЖКХ и транспорта.

Кроме того, Лукашенко заменил ряд ключевых министров: промышленности, архитектуры и строительства, связи и информатизации, экономики.

Причиной кадровых изменений стало отношение чиновников к поручениям президента, которое Лукашенко охарактеризовал как «пофигистическое». В частности, речь идет о невыполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района Витебской области.

В соответствии с указом Лукашенко, Оршанский район перевели на режим особого функционирования, что подразумевает повышенную ответственность за достижение поставленных задач как руководителей всех уровней, так и рядовых госслужащих.

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