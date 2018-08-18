Самый требовательный кот в мире ищет хозяев

СЕГОДНЯ 15:16 2018-08-18T15:16:32+03:00

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Представители питомника для животных Wright Way Rescue из американского города Мортон Гров, штат Иллинойс, предложили желающим «усыновить самого требовательного кота в мире».

Речь идет о местном любимце социальных сетей, семилетнем Бруно. Сотрудники питомника описывают его как «ленивого парня», который в настоящее время сидит на диете. Отмечается, что Бруно потребует от будущих хозяев немалый уровень ответственности и много терпения. Например, пить кот предпочитает только в понравившихся ему помещениях, а среди всех игрушек предпочитает одну единственную — привязанное к палке перышко.

О появлении чувства голода 10-килограммовый Бруно дает знать непрестанным мяуканьем и особой стойкой на задних лапах, с гордо выпяченным животом. Впрочем, кот не любит, когда его гладят по животу, может разозлиться и обидеться, если с этим фактом не считаться.

В питомнике отмечают, что Бруно станет отличным питомцем для тех, у кого есть чувство юмора и большое количество свободного времени.