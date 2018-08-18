2018-08-18T16:43:16+03:00
Политика

Путин на свадьбе Карин Кнайсль вручил ей букет цветов

В субботу президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль — главы МИД Австрии [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Владимир Путин вручил букет цветов и станцевал с Карин Кнайсль.Владимир Путин вручил букет цветов и станцевал с Карин Кнайсль.Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин на свадьбе Карин Кнайсль, министра иностранных дел Австрии, вручил ей букет цветов. В ответ невеста трижды поцеловала гостя в обе щеки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 18 августа, российский президент прибыл в австрийский Грац на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль и ее жениха, предпринимателя и финансиста Вольфганга Мейлингера. В связи с эти в аэропорту Граца были усилены меры безопасности.

Накануне стало известно, что праздничное торжество пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия. Гостей заведения предупредили, что в субботу ресторан будет закрыт на частное мероприятие, шеф-повар приготовил особенное меню. На свадьбе ожидается около 100 гостей, среди которых — канцлер Австрии Себастьян Курц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что после свадьбы Путин отправится в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин, прилетевший на свадьбу главы МИД Австрии, вручил ей букет цветов.

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