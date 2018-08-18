США могут ввести санкции по "Северному потоку - 2" в течение месяца-двух

СЕГОДНЯ 22:37 2018-08-18T22:37:47+03:00

СМИ сообщили, что США могут ввести санкции по "Северному-потоку-2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным источников газеты The Wall Street Journal, окончательное решение по этим ограничительным мерам в Вашингтоне пока не приняли

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В течение ближайшего месяца или двух власти США по главе с президентом Дональдом Трампом могут ввести санкции в отношении компаний, участвующих в проекте газопровода "Северный поток — 2".

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, окончательное решение по этим ограничительным мерам в Вашингтоне пока не приняли.

«В августе 2017 года после раскрытия российского вмешательства в выборы в США Конгресс наделил президента Трампа полномочиями вводить санкции в отношении компаний и лиц, которые ведут работу над газопроводом», - пишет издание.

Отмечается, что указанные полномочия будут применять, чтобы попробовать заблокировать проект.

«Один американский чиновник сказал, что работу над данными мерами завершают Белый дом, Госдепартамент, а также министерства торговли и энергетики», - говорится в материале издания.

По словам источника, перед вводом мер «осталось лишь решить, вводить ли их только против компаний, которые будут осуществлять прокладку труб в Балтийском море», или расширить их в отношении других компаний, связанных с финансированием проекта.