2018-08-18T23:16:42+03:00
Происшествия

МИД Украины: в результате ДТП с автобусом в Польше пострадали 42 украинца

Консул генерального консульства Украины в Люблине Артем Валах посетил в больницах 21 человека, из них пятеро детей
Екатерина БОЛГОВА
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В Польше разбился автобус с украинскими туристамиВ Польше разбился автобус с украинскими туристамиФото: REUTERS
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В результате аварии с автобусом в Польше пострадали 42 украинца, сообщил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Напомним, накануне поздно вечером произошло ДТП с участием автобуса, в котором ехали 54 украинских туристов, направлявшихся в Вену. Сообщалось, что инцидент произошел в Подкарпатском воеводстве на трассе между Перемышлем и Саноком, автобус съехал с дороги и несколько раз перевернулся, падая с откоса. Первоначально сообщалось о трех погибших и 18 пострадавших. По данным МИД Украины, одной из причин аварии могло стать превышение автобусом скорости.

"Сорок два человека находятся в медицинских учреждениях Республики Польша с травмами различной степени тяжести", — сказал Погорельцев информагентству УНИАН.

Он отметил, что консул генерального консульства Украины в Люблине Артем Валах уже посетил в больницах 21 человека, из них пятеро детей.

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