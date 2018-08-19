Эрдоган сообщил о готовности Турции к началу строительства канала «Стамбул»
Турция завершает подготовку к началу строительства канала «Стамбул». Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Новая водная артерия должна соединить Черное и Мраморное моря. В Анкаре надеются, что «Стамбул» станет альтернативой проливу Босфор и значительно снизит судоходную нагрузку в нем.
По словам Эрдогана, протяженность канала составит 43 километра. Турецкие власти планируют выстроить на его берегах два новых города, передает РИА Новости.
«Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации», — подчеркнул глава государства.
Напомним, о проекте нового канала президент Турции впервые объявил в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра. Завершение проекта планируют приурочить к столетию Турецкой Республики, которое будет отмечаться в 2023 году.