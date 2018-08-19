2018-08-19T00:07:34+03:00
В мире

Эрдоган сообщил о готовности Турции к началу строительства канала «Стамбул»

Новая водная артерия соединит Черное и Мраморное моря и станет альтернативой проливу Босфор
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В Турции намерены построить альтернативный Босфору канал из Черного в Мраморное мореВ Турции намерены построить альтернативный Босфору канал из Черного в Мраморное мореФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Турция завершает подготовку к началу строительства канала «Стамбул». Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Новая водная артерия должна соединить Черное и Мраморное моря. В Анкаре надеются, что «Стамбул» станет альтернативой проливу Босфор и значительно снизит судоходную нагрузку в нем.

По словам Эрдогана, протяженность канала составит 43 километра. Турецкие власти планируют выстроить на его берегах два новых города, передает РИА Новости.

«Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации», — подчеркнул глава государства.

Напомним, о проекте нового канала президент Турции впервые объявил в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра. Завершение проекта планируют приурочить к столетию Турецкой Республики, которое будет отмечаться в 2023 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мадуро объявил о повышении минимальной зарплаты в Венесуэле в 60 раз
Переговоры Путина и Меркель продолжались три часа
Обслуживавшая компания намерена восстановить рухнувший в Генуе мост
МИД Украины: в результате ДТП с автобусом в Польше пострадали 42 украинца
Путин: важно сохранить иранскую ядерную сделку
В Киеве «Бук» врезался в бизнес-центр после репетиции парада
США могут ввести санкции по "Северному потоку - 2" в течение месяца-двух
Обрушение моста в Генуе: число жертв выросло до 43 человек
Турция разделяет позицию России в части соблюдения прав национальных делегаций в ПАСЕ
Путин: "Северный поток - 2" не закрывает возможности транзитных поставок газа через Украину
«Очень добрая поездка»: Путин рассказал о своем визите на свадьбу главы МИД Австрии
Путин: Россия готова работать над урегулированием украинского кризиса
Перед совместным выступлением с Меркель Путин по-джентльменски уступил ей трибуну
Задержанную в США россиянку Бутину перевели в другую тюрьму
Путин назвал энергетику одним из приоритетов сотрудничества России и Германии