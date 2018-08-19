У берегов Африки пропал танкер с гражданами Грузии и России на борту

СЕГОДНЯ 01:44 2018-08-19T01:44:34+03:00

В Тбилиси сообщили, что судно уже пять дней не выходит на связь

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Нефтяной танкер Pantelena IMO 9321469 пропал в районе Гвинейского залива у берегов западной Африки. Об этом сообщил заместитель директора консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди.

По его словам, в экипаж судна входили 17 грузинских граждан и два россиянина. Ведутся активные поиски танкера, но пока нет никаких результатов.

«До сих пор мы не получили какой-либо информации о местонахождении судна и причинах его пропажи. Ни одна из версий не исключается, в том числе и версия нападения пиратов», - отметил Константиниди.

Он не исключил, что танкер могли несанкционировано задержать, поскольку он перевозил дизельное топливо. Дипломат подчеркнул, что в том регионе тема транспортировки «достаточно сенситивная», передает Интерфакс.

Константиниди заверил, что Агентство морского транспорта при Минэкономики Грузии также пытается узнать хоть какие-то обстоятельства исчезновения Pantelena IMO 9321469. К поиску танкера подключены военно-морские силы региона и Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании

Судно ходит под панамским флагом. Оно выполняло рейс по заказу греческой компании Lotus Shipping. Когда проходил последний сеанс связи с судном, 14 августа, оно находилось в 31 километре от порта Либревиль.