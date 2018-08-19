Емельяненко после боя с Джонсоном доставили в больницу

СЕГОДНЯ 02:45 2018-08-19T02:45:29+03:00

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В Москве завершился поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко с американцем Тони Джонсоном. После боя, неотложка доставила россиянина в больницу.

Медики зафиксировали у спортсмена гематомы и ушибы. Они заверили, что здоровью Емельяненко ничто не угрожает.

Бой проходил 18 августа в ГЦКЗ «Россия» в рамках 50-го турнира World Fighting Championship Akhmat (WFCA). После трех раундов судьи, подсчитав баллы, решили, что поединок завершится вничью.

«Я недоволен результатом, ведь это была моя победа. Я провел больше тейкдаунов, был активен. Конечно, я хотел бы повторный бой», - цитирует слова Джонсона ТАСС.

До этого у обоих спортсменов не было боем, закончившихся ничейным счетом. У Емельяненко 28 побед и семь поражений, а у американца 11 побед, четыре поражения.