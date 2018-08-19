2018-08-19T03:50:10+03:00
Звезды

Хакер просит снизить ему срок за публикацию интимных фотографий звезд

Джордж Гарофано слил в сеть откровенные снимки Деннифер Лоуренс и Кирстен Данст
Юлия ДИВЕЕВА
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Взломщик аккаунтов знаменитостей просит смягчить ему приговорВзломщик аккаунтов знаменитостей просит смягчить ему приговорФото: REUTERS
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Американский хакер, взломавший аккаунт в Дненнифер Лоуренс в iCloud, просит суд о снисхождении и уменьшении срока заключения. Об этом сообщил адвокат подсудимого Ричард У. Линч.

Напомним, сайт kp.ru писал, что скандальные фото голливудских звезд попали в сеть в 2014 году после того, как 26-летний Джордж Гарофано из Коннектикута взломал множество аккаунтов знаменитостей. На снимках Лоуренс, Данст и Кейт Аптон были запечатлены обнаженными.

Хакеру грозит от 10 до 16 месяцев тюрьмы. По словам адвоката, Гарофано полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Линч утверждает, что его клиент был невольной пешкой других хакеров в Celebgate – так этот скандал окрестили в СМИ.

«Джордж - хороший человек, которого использовали несколько хакеров, более изощренных, чем он сам. Он допустил ошибки, признал свою вину, извинился перед жертвами и добился снисхождения у суда», - цитирует слова юриста портал Hartford Courant.

Следствие утверждает, что Гарофано взломал более 250 учетных записей Apple iCloud и похитил личные фотографии и видео. Он действовал вместе с тремя другими хакерами Чикаго и Пенсильвании. Вместе они незаконно вошли в 750 частных четных записей. Его подельники уже получили сроки — от нескольких месяцев до полутора лет.

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