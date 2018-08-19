Мужчина устроил стрельбу в испанском баре: погиб один человек, трое ранены

СЕГОДНЯ 15:08 2018-08-19T15:08:17+03:00

Самого нападавшего удалось задержать через несколько часов после происшествия

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По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы в одном из испанских баров.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 августа, рано утром. Некий 32-летний мужчина ворвался в один из баров населенного пункта Кастрильо-Техерьего и открыл огонь по посетителям из дробовика. После этого злоумышленник скрылся с места инцидента на машине.

Прибывшие к бару медики констатировали смерть 46-летнего мужчины, трое других пострадавших в возрасте 50, 51 и 58 лет были доставлены в больницы.

Предполагаемый виновник происшествия был задержан через несколько часов в соседнем городе Вальядолиде. Мотивы стрелка не сообщаются, передает Europa Press со ссылкой на местные экстренные службы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад звуки стрельбы звучали также на одной из московских улиц. Огонь открыл водитель черного Porsche, который едва не столкнулся с такси и решил "наказать" водителя желтого автомобиля.