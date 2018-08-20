2018-08-20T00:06:01+03:00
Общество

Жириновский: Английский язык в школах должен быть платным

Лидер ЛДПР нашел способ остановить «утечку мозгов» из России за рубеж
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель ЛДПР Владимир ЖириновскийПредседатель ЛДПР Владимир ЖириновскийФото: Евгения ГУСЕВА
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Изучение иностранных языков в школах на платной основе разрушит планы Америки по «краже умов» из России. Такое предложение озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, США выстроили систему, которая позволяет привлекать в страну талантливых людей, укреплять экономику и «обескровливать конкурентов». Он отметил, что гениальные ученые, инженеры, программисты или врачи обучаются в странах с хорошей системой образования - России или Индии. А потом Соединенные Штаты или европейские страны переманивают к себе готового специалиста.

«Чтобы воровство лучших умов шло без проблем, всему миру навязали изучение английского языка в школах и вузах», — отметил Жириновский в Facebook.

Владение иностранными языками готовит образованных и квалифицированных специалистов к эмиграции на Запад. Поэтому изучение иностранных языков в школах должно перестать быть обязательным.

«Малые языки местных народов и иностранные языки должны быть не только добровольными, но и платными. А в первую очередь статус общедоступного к изучению языка нужно отобрать у английского. Зачем воспитывать эмигрантов за свои же деньги?» — считает лидер ЛДПР.

Рри этом в профиле самого Владимира Вольфовича указано, что он владеет английским, французским, немецким и турецким языками.

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