Кадыров во время хаджа планирует встретиться с королем Саудовской Аравии
Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию для совершения хаджа в Мекку. Об этом сообщил он сам в соцсетях.
Кадыров отметил, что во время визита планирует встретиться с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
« Я искренне признателен королю и наследному принцу за приглашение посетить Саудовскую Аравию и возможность совершить священный хадж, являющийся одним из столпов ислама", - цитирует его сообщение ТАСС
Мекка — священный город мусульман, является центром паломничества верующих. Немусульманам в Мекку въезд запрещён законом страны. В этом году хадж в нее совершают в общей сложности более двух миллионов паломников со всего мира, включая 22,5 тысячи россиян.