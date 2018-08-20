2018-08-20T02:02:27+03:00
Политика

Кадыров во время хаджа планирует встретиться с королем Саудовской Аравии

Глава Чечни направляется в Мекку в качестве паломника
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Чечни Рамзан КадыровГлава Чечни Рамзан КадыровФото: СОЦСЕТИ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию для совершения хаджа в Мекку. Об этом сообщил он сам в соцсетях.

Кадыров отметил, что во время визита планирует встретиться с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

« Я искренне признателен королю и наследному принцу за приглашение посетить Саудовскую Аравию и возможность совершить священный хадж, являющийся одним из столпов ислама", - цитирует его сообщение ТАСС

Мекка — священный город мусульман, является центром паломничества верующих. Немусульманам в Мекку въезд запрещён законом страны. В этом году хадж в нее совершают в общей сложности более двух миллионов паломников со всего мира, включая 22,5 тысячи россиян.

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