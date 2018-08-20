Кличко разъяснил ситуациями с подтоплением некоторых районов Киева

СЕГОДНЯ 02:43 2018-08-20T02:43:48+03:00

Мэр заявил, что не может контролировать потоки воды с неба

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Власти Киева не в состоянии были предотвратить подтопление некоторых районов Киева. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Ливнёвки были вычищены, коллекторы исправны. Но объём потоков воды мы контролировать никак не можем», — сказал он.

Градоначальник привел в качестве примера другие европейские города, где встречается подобная проблема.

«В ситуацию, аналогичную той, что случилась в Киеве, периодически попадают Гамбург, Берлин, Вена, Париж. Никто из жителей современных городов не застрахован от стихийных бедствий», — цитирует Кличко RT.

Он заверил, что в тех районах города, где ранее постоянно наблюдались подтопления, на этот раз дежурили коммунальщики с помпами, которые предотвратили бедствие. Тем не менее из-за ливней в Киеве подтопило раскопки улицы ХІ—ХІІ веков. работникам коммунального предприятия пришлось откачивать воду.