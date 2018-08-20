«Ростех» планирует провести приемку Панцирь-С1М до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 05:59 2018-08-20T06:00:09+03:00

Летные испытания модернизированной ракеты для этого комплекса пройдут в текущем году

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Госкорпорация «Ростех» планирует провести приемочные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» до конца 2019 года. Об этом сообщил глава компании Сергей Чемезов.

Он также заявил, что до конца этого года пройдут испытания модернизированной ракеты для этого комплекса, которая будет превосходить свою предшественницу по нескольким параметрам. По каким именно, Чемезов отказался уточнять, передает РИА Новости.

«Панцирь» - зенитный ракетно-пушечный комплекс типа наземного и морского базирования. Его испоьзуют для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. ЗРПК может оборонять объект от наземных и надводных угроз.