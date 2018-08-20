В Лондоне мужчина избил молотком двух женщин

СЕГОДНЯ 06:58 2018-08-20T06:59:16+03:00

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На юго-востоке Лондона молодой мужчина, вооруженный молотком, напал на двух женщин и избил их. Об этом сообщили в полиции столицы Великобритании.

Инцидент произошел в воскресенье в районе Гринвич. Пострадали женщины 30 и 64 лет были срочно госпитализированы. Медики отметили, что полученные ими травмы могут быть опасны для жизни.

После нападения, Скотленд-Ярд объявил в розыск 27-летнего Джо Ксереба, у которого может быть психическое расстройство. А через несколько часов лондонское управление рапортовало о задержании подозреваемого, передает ТАСС.

«Подозреваемый был задержан непосредственно в результате прозвучавшего в СМИ обращения. В полицию поступило несколько звонков, и один из представителей общественности преследовал этого человека на своей машине до тех пор, пока тот не был задержан полицией», - говорится в сообщении лондонской полиции.

Ксереба доставили в полицейский участок. Ему предъявят обвинения в двух покушениях на убийство.