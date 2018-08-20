2018-08-20T07:26:51+03:00
Общество

Погода в Москве 20 августа: Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь

Температура воздуха в Москве и области составит от 21 до 26 градусов
Денис СУХОВ
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Погода в Москве 20 августа: Облачно с прояснениями, местами небольшой дождьПогода в Москве 20 августа: Облачно с прояснениями, местами небольшой дождьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода в Москве 20 августа будет облачной с проясненими, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Температура ночью в Москве 13…15 градусов, в центре 16…18 градусов, по области 10...15 градусов, днем в Москве 22…24 градусоа, по области 21…26 градусов», - говорися в сообщении службы.

С наступлением вечера характер погоды существенно не изменится. В ночные часы в Москве похолодает до 14...16 градусов, в центре города до 17...19 градусов. По области температура воздуха опустится до 11...16 градусов тепла. Местами пройдет небольшой дождь, ветер западной четверти 5-10 метров в секунду.

Днем 21 августа в столичном регионе от 21 до 26 градусов выше нуля, в отдельных районах возможен сильный ливень и гроза с порывистым ветром до 18 метров в секунду.

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