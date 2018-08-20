Премьер Канады Джастин Трюдо примет участие в парламентских выборах в 2019 году

СЕГОДНЯ 08:13 2018-08-20T08:13:31+03:00

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что примет участие в парламентских выборах в стране в 2019 году в качестве лидера правящей Либеральной партии. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Монреале.

«Сегодня я представляю мою кандидатуру, 2019 год наступит уже скоро. Давайте вместе сделаем Канаду лучшей страной для всех канадцев», - заявил Трюдо на партийном съезде, трансляция которого велась на странице премьера в Facebook.

Очередные парламентские выборы пройдут в Канаде 21 октября 2019 года. Основная борьба традиционно развернется между крупнейшими партиями страны: Либеральной, Консервативной и Новой демократической, которым предстоит разделить между собой 338 депутатских мандатов. Премьер-министром страны автоматически станет лидер победившей политической силы.

На выборах в 2015 году победу одержала Либеральная партия, набравшая 39,5% голосов. Ближайший конкурент — консерваторы — заручились поддержкой 31,9% избирателей, а новые демократы — 19,7%.