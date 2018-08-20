2018-08-20T10:09:52+03:00
Общество

Верховный суд РФ обязал врачей объяснять пациентам курс проводимого лечения

В решении инстанции подчеркивается, что на клиентов медучреждений в полной мере распространяются нормы закона о защите прав потребителей
Денис СУХОВ
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Верховный суд РФ обязал врачей объяснять пациентам курс проводимого леченияВерховный суд РФ обязал врачей объяснять пациентам курс проводимого лечения
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Верховный суд РФ обязал врачей своевременно объяснять пациентам курс лечения и предупреждать их о возможных последствиях проводимых процедур.

В частности, в решении инстанции указано, что на клиентов медицинских учреждений в полной мере распространяются нормы закона о защите прав потребителей, причем речь идет как о платном лечении, так и об услугах, предоставляемых по полису обязательного страхования.

Поводом для разбирательства стал иск жителя Москвы к «Национальному медико-хирургическому центру им. Н.И. Пирогова». Стороны заключили договор на проведение лечения с последующим протезированием. Истец оплатил свыше 60 тысяч рублей за подготовку к имплантации и консультацию хирурга-стоматолога.

Кроме того, ему пришлось удалить несколько зубов из-за инфекции, которая могла помешать протезированию. Но после всех процедур врачи отказали в протезировании из-за обнаруженного у пациента хронического парадонтита.

С точки зрения медицинского центра, иск клиента лишен оснований, так как все процедуры проводились должным образом и не нанесли ущерба здоровью. Чертановский суд Москвы отказал в удовлетворении требований, Мосгорсуд оставил это решение в силе, сославшись на статьи Гражданского кодекса, регулирующие отношения по договору возмездного оказания услуг.

В свою очередь Верховный суд постановил, что обе инстанции допустили грубые процессуальные нарушения, а также упустили из виду закон о защите прав потребителей, который регулирует предоставление гражданам медуслуг как по договору, так и в рамках добровольного и обязательного медицинского страхования. В результате дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

«Очевидно, что Верховный суд решил последовательно двигаться в сторону наиболее полной защиты прав граждан в их отношениях с медицинскими организациями. Надеюсь, что такой подход поможет добиться большего порядка и уважения к пациенту в отечественной медицине», - прокомментировал решение ВС член Ассоциации юристов России адвокат Андрей Некрасов.

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