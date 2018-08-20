Минпромторг: Россия не будет строить вертолетоносцы для ВМФ
Россия не будет строить для военно-морского флота универсальные десантные корабли, аналогичные французским «Мистралям». Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», - цитирует Мантурова «Интерфакс».
По словам министра, в составе российского флота есть и будут корабли, вооруженные вертолетами.
В частности, речь идет об авианосцах, на которых вертолеты обязательно базируются в составе авиакрыла, а также о десантных кораблях, где вертолеты используются как средства высадки.
Напомним, речь о строительстве собственных вертолетоносных десантных кораблей зашла после того, как Франция разорвала контракт на поставку «Мистралей» из-за событий на Украине.
Ранее в Минобороны заявляли, что флот получит отечественный вертолетоносец не ранее 2022 года. Строительство двух кораблей такого типа было заложено в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы.