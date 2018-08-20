Китайские военнослужащие примут участие в учениях «Восток-2018» в России

СЕГОДНЯ 11:08 2018-08-20T11:14:19+03:00

Совместные маневры пройдут на полигоне Цугол в Забайкальском крае с 11 по 15 сентября

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Китайские военнослужащие примут участие в учениях «Восток-2018» на российском полигоне «Цугол» в Забайкальском крае с 11 по 15 сентября. Об этом сообщили в Минобороны КНР.

«Согласно достигнутой договорённости между китайской и российской сторонами, китайские войска со второй половины августа до середины сентября оправятся в Россию для участия в стратегических учениях «Восток-2018», с 11 по 15 сентября стороны проведут совместные учения на учебном полигоне «Цугол» в Забайкальском крае», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в совместных маневрах примут участие 3 тысячи 200 китайских военнослужащих, вместе с которыми в Россию прибудут 900 единиц различного вооружения, а также 30 вертолетов и летательных аппаратов с неподвижным крылом.

«Целью этих учений является укрепление и развитие российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия, углубление практического дружественного сотрудничества между вооруженными силами двух стран», - добавили в Минобороны КНР.

В свою очередь в российском оборонном ведомстве сообщили, что масштабные маневры «Восток-2018» пройдут в августе и сентябре на территории Сибири и Дальнего Востока. К учениям привлекут войска двух военных округов и Северного флота.