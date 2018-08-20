2018-08-20T11:14:19+03:00
Политика

Китайские военнослужащие примут участие в учениях «Восток-2018» в России

Совместные маневры пройдут на полигоне Цугол в Забайкальском крае с 11 по 15 сентября
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Китайские военнослужащие примут участие в учениях «Восток-2018» в РоссииКитайские военнослужащие примут участие в учениях «Восток-2018» в РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Китайские военнослужащие примут участие в учениях «Восток-2018» на российском полигоне «Цугол» в Забайкальском крае с 11 по 15 сентября. Об этом сообщили в Минобороны КНР.

«Согласно достигнутой договорённости между китайской и российской сторонами, китайские войска со второй половины августа до середины сентября оправятся в Россию для участия в стратегических учениях «Восток-2018», с 11 по 15 сентября стороны проведут совместные учения на учебном полигоне «Цугол» в Забайкальском крае», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в совместных маневрах примут участие 3 тысячи 200 китайских военнослужащих, вместе с которыми в Россию прибудут 900 единиц различного вооружения, а также 30 вертолетов и летательных аппаратов с неподвижным крылом.

«Целью этих учений является укрепление и развитие российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия, углубление практического дружественного сотрудничества между вооруженными силами двух стран», - добавили в Минобороны КНР.

В свою очередь в российском оборонном ведомстве сообщили, что масштабные маневры «Восток-2018» пройдут в августе и сентябре на территории Сибири и Дальнего Востока. К учениям привлекут войска двух военных округов и Северного флота.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый терминал "Аэроэкспресс" в Домодедово появится летом 2019 года
Минпромторг: Россия не будет строить вертолетоносцы для ВМФ
Россия может начать поставки ЗРС С-400 в Индию уже в 2020 году
Верховный суд РФ обязал врачей объяснять пациентам курс проводимого лечения
Росстандарт разрешит будить студентов по утрам
В Турции обстреляли здание американского посольства
США пытаются создать аналог российского комплекса РЭБ «Красуха»
«Добить страну»: Депутат Рады жестко раскритиковал идею прекратить пассажирское сообщение с Россией
Премьер Канады Джастин Трюдо примет участие в парламентских выборах в 2019 году
В результате стрельбы у харьковского горсовета погиб полицейский
Погода в Москве 20 августа: Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь
В пожаре в московской квартире погиб один человек
В Лондоне мужчина избил молотком двух женщин
«Большая четверка» операторов назвала даты отмены внутрисетевого роуминга
«Ростех» планирует провести приемку Панцирь-С1М до конца 2019 года
Экс-адвоката Трампа подозревают в махинациях на $20 млн
Греция вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов
В Новой Зеландии министр поехала рожать на велосипеде
В Бундестаге призвали обсуждать вопрос возвращения сирийских беженцев с Асадом
Ушаков: Встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет в Париже
Кличко разъяснил ситуацию с подтоплением некоторых районов Киева
В России уравняли цену на водку любой крепости
Кадыров во время хаджа планирует встретиться с королем Саудовской Аравии