Из-за дыма от лесных пожаров на западе Канады отменили авиарейсы

СЕГОДНЯ 12:31 2018-08-20T12:31:45+03:00

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В западной канадской провинции Британская Колумбия несколько аэропортов отменили все авиарейсы. Это произошло из-за лесных пожаров, дым от которых значительно ухудшает видимость в регионе.

Напомним, что запрет на полеты был введен в воскресенье, 19 августа. Как долго ограничение будет действовать, пока неизвестно, поскольку ситуация с пожарами остается нерешенной.

На прошлой неделе власти Британской Колумбии объявили о введении во всем регионе режима чрезвычайного положения, передает сайт телеканала «Звезда».

В настоящее время в провинции зафиксировано более 560 точек возгорания. В рамках режима эвакуации свои дома покинули около трех тысяч человек. В большинстве случаев причиной пожаров стали удары молний, а распространился огонь из-за сухой и ветреной погоды.