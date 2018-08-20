Ученые предложили бороться с алкоголизмом при помощи видеоигры

СЕГОДНЯ 13:41 2018-08-20T13:41:02+03:00

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Специалисты из Южной Кореи разработали видеоигру, которая предназначена помочь людям справиться с алкоголизмом. По словам экспертов, этот способ поможет не просто временно отказаться от пагубной привычки, а навсегда справиться с зависимостью.

Ученые отмечают, что суть метода заключается в том, что страдающий от алкогольной зависимости пациент должен добровольно отказаться от спиртного и постепенно набирать очки, переходя на новые уровни. Главная задача — не сорваться и не «приложиться к бутылке» и таким образом, пройдя все уровни дойти до финала.

Предполагается, что на первом уровне игрок должен расслабиться и отвлечься от мыслей об алкоголе. На втором уровне он попадет в виртуальным бар, где будет вынужден сказать твердое «нет» своей зависимости. И наконец на третьем этапе пройдет закрепление пройденной терапии, пишет ФАН.

Добровольцы, которые опробовали новый метод единогласно подтвердили, что после прохождения игры у них значительно снизилась тяга к спиртному, передает сайт «Свободная пресса».