Ученые предложили бороться с алкоголизмом при помощи видеоигры
Специалисты из Южной Кореи разработали видеоигру, которая предназначена помочь людям справиться с алкоголизмом. По словам экспертов, этот способ поможет не просто временно отказаться от пагубной привычки, а навсегда справиться с зависимостью.
Ученые отмечают, что суть метода заключается в том, что страдающий от алкогольной зависимости пациент должен добровольно отказаться от спиртного и постепенно набирать очки, переходя на новые уровни. Главная задача — не сорваться и не «приложиться к бутылке» и таким образом, пройдя все уровни дойти до финала.
Предполагается, что на первом уровне игрок должен расслабиться и отвлечься от мыслей об алкоголе. На втором уровне он попадет в виртуальным бар, где будет вынужден сказать твердое «нет» своей зависимости. И наконец на третьем этапе пройдет закрепление пройденной терапии, пишет ФАН.
Добровольцы, которые опробовали новый метод единогласно подтвердили, что после прохождения игры у них значительно снизилась тяга к спиртному, передает сайт «Свободная пресса».