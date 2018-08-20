Москалькова назвала обращение с задержанной в США Бутиной бесчеловечным

СЕГОДНЯ 19:21 2018-08-20T19:22:15+03:00

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обращение с задержанной в США россиянкой Марией Бутиной "бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство".

Как сообщается на сайте омбудсмена, Москалькова выражает обеспокоенность поведением американских тюремных властей при переводе Бутиной в другую тюрьму.

"Имеются все признаки жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращение, наказание со стороны правительства США и попрание норм международного права", - говорится в заявлении.

По словам уполномоченного по правам человека, у Бутиной отобрали личные вещи, книги и средства личной гигиены, досмотрели, этапировали без объяснения причин "в кандалах, помещена в карантинную камеру, где провела 12 часов с включенным светом и без пищи". Сейчас россиянка содержится в одиночной камере.

Также Москалькова попросила мировое правозащитное сообщество оценить практику обращения с задержанными в США.

Напомним, Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства без регистрации при Минюсте США. Ранее она была переведена из тюрьмы Вашингтона в тюрьму Александрии, штат Вирджиния, без объяснения причин.