Задержанную в США россиянку Бутину перевели в другую тюрьму

СЕГОДНЯ 20:31 2018-08-18T20:31:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Задержанную в США россиянку Марию Бутину перевели в другую тюрьму, которая находится в Александрии, штат Вирджиния. Об этом сообщил адвокат граждански России Роберт Дрисколл.

Информацию также подтвердили в посольстве РФ в США, передает РИА Новости.

Напомним, в июле Марию Бутину задержали в США. Ее обвинили в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при министерстве юстиции США. Позже обвинение расширили, добавив собственно работу иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет заключения.

Россиянка заявила в суде о своей невиновности. Российские власти также считают выдвинутые обвинения надуманными. По словам защиты Бутиной, ее связи в Соединенных Штатах имеют отношение к ее учебе в американском университете по специальности "международные отношения". В настоящее время россиянка арестована по решению суда. Причины перевода ее в другую тюрьму не уточняются.