Задержанную в США россиянку Бутину перевели в другую тюрьму
Задержанную в США россиянку Марию Бутину перевели в другую тюрьму, которая находится в Александрии, штат Вирджиния. Об этом сообщил адвокат граждански России Роберт Дрисколл.
Информацию также подтвердили в посольстве РФ в США, передает РИА Новости.
Напомним, в июле Марию Бутину задержали в США. Ее обвинили в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при министерстве юстиции США. Позже обвинение расширили, добавив собственно работу иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет заключения.
Россиянка заявила в суде о своей невиновности. Российские власти также считают выдвинутые обвинения надуманными. По словам защиты Бутиной, ее связи в Соединенных Штатах имеют отношение к ее учебе в американском университете по специальности "международные отношения". В настоящее время россиянка арестована по решению суда. Причины перевода ее в другую тюрьму не уточняются.