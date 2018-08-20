2018-08-20T23:08:06+03:00
Звезды

Валерий Меладзе обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой о гражданстве

По информации грузинских СМИ, речь идет о предоставлении грузинского гражданства при сохранении российского паспорта
Екатерина БОЛГОВА
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Певец Валерий МеладзеПевец Валерий МеладзеФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Певец Валерий Меладзе попросил гражданство Грузии, обратившись по этому вопросу в министерство юстиции страны.

Как сообщило грузинское информационное агентство Georgian News Agency со ссылкой на свои источники, речь идет о получении гражданства Грузии при сохранении российского паспорта.

Напомним, что Меладзе родился в городе Батуми, а сейчас проживает в Москве. По информации источников ТАСС, Меладзе в настоящее время находится в своем родном городе, где живут его родственники. 18 и 19 августа певец принял участие в концертах Батумского музыкального центра, приуроченных к 80-летию Народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе.

С 15 августа в Грузии вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", по которым выходцы из этой страны могут попросить восстановить грузинское гражданство, утраченное из-за получения паспорта другой страны.

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