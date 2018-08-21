2018-08-21T01:30:49+03:00
Экономика

Трамп не в восторге от повышений ФРС базовой ставки

Президент США раскритиковал главу Федеральной резервной системы за выбранную политику
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл разочаровал президента США Дональда Трампа своим решением о постепенном повышении базовой процентной ставки. В этом глава государства признался в интервью агентству Reuters.

Он заявил, что не в восторге от выбранной Пауэлом политики, поскольку при назначении его на этот пост, глава Белого дома надеялся, что тот является сторонником сохранения процентной ставки. ФРС уже дважды в этом году изменяла ставку, и сделает это снова в следующем месяце.

Американские президенты редко критиковали ФРС за последние десятилетия, поскольку независимость ФРС рассматривается как важная составляющая экономической стабильности. Однако Трамп критиковал ФРС еще будучи кандидатом в президенты в 2016 году.

Тогда республиканец отметил, что другие страны выиграли от действий своих центральных банков во время жестких торговых переговоров, но Соединенные Штаты не получали поддержки со стороны ФРС.

«Мы ведем переговоры очень сильно и решительно с другими странами. Мы собираемся победить. Но в течение этого периода я должен получить некоторую помощь со стороны ФРС», - сказал Трамп.

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