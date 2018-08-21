МИД РФ подтвердил визит талибов 4 сентября в Москву

СЕГОДНЯ 04:45 2018-08-21T04:45:41+03:00

МИД РФ пригласил талибов в Москву на встречу по Афганистану Фото: Иван ВИСЛОВ

Представители «Талибан»* примут участие во встрече по урегулированию ситуации в Афганистане

Изменить размер текста: A A

В Москв ожидают прибытие 4 сентября представителей радикального движения «Талибан». Эту информацию подтвердил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Да, они приедут 4 сентября. Сейчас идет подготовка к встрече», - цитирует слова Кабулова газета «Известия».

Издание отмечает, что согласившись на консультации по Афганистану в российской столице с участием представителей России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Афганистана и других стран среднеазиатского региона, «Талибан» активизировал контакты с ними.

Российские дипломаты неоднократно подчеркивали, что вовлекать талибов в процесс мирного урегулирования необходимо хотя бы потому, что под их контролем находится более половины афганской территории. МИД РФ приглашал представителей движения в Москву в прошлом году на предыдущие консультации, но тогда они отказались.

«Талибан»* - исламское радикальное движение. Признано ООН и Верховным судом РФ террористической организацией. Запрещено на территории России.