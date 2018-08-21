Минздрав хочет размещать на бутылках спиртного устрашающие картинки

СЕГОДНЯ 05:27 2018-08-21T05:27:31+03:00

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На бутылках со спиртными напитками в России могут появиться предостерегающие рисунки и фотографии о вреде алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это предложение пока только прорабатывается специалистами Минздрава, и, возможно, в будущем будет включено в стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

«Цель этой меры — показать людям последствия чрезмерного употребления алкоголя. Проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями. Например, с совершением уголовно наказуемых деяний, получением серьезных травм. Поэтому подобные картинки могут содержать эпизоды социальной направленности», - цитируют «Известия» пресс-службу ведомства.

В Минздраве отметили, что такие наглядные демотиваторы на пачках сигарет хорошо себя зарекомендовали. Сейчас на бутылках с алкоголем пишут предупреждение о вреде чрезмерного употребления спиртного.