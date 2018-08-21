2018-08-21T05:57:20+03:00
Дом. Семья

В Нью-Йорке из-за двух козлов приостановили работу метро

Животные вышли на рельсы на открытом участке путей в Бруклине [фото, видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Две козы разгуливали по железнодорожным путям метро в Нью-ЙоркеДве козы разгуливали по железнодорожным путям метро в Нью-ЙоркеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Метрополитен Нью-Йорка был вынужден приостановить хождение поездов по одной из линий из-за двух коз. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Инцидент произошел 20 августа около 11:00 по местному времени. Животные вышли на рельсы на открытом участке путей линии N в Бруклине.

«Две козы бродят по рельсам. Они в порядке и в настоящее время не влияют на работу метрополитена», - говорится в Twitter подземки.

В Нью-Йорке козы парализовали работу метро.twitter.com/@NY1

Сотрудники метро вызвали службу отлова животных. Те через два часа сумели увести коз с путей, после чего движение поездов было восстановлено. Парнокопытных успокоили, погрузили в грузовик и отвезли в специальный приют.

Сотрудники службы отлова животных поймали коз Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники службы отлова животных поймали козФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

В метрополитене до сих пор недоумевают, как козы попали на пути.

Нью-Йоркские козы оказались очень опасными. Фото: СОЦСЕТИ

Нью-Йоркские козы оказались очень опасными.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24