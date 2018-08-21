2018-08-21T07:48:34+03:00
Политика

Глава британского МИД планирует убедить Трампа усилить санкции против России

Джереми Хант встретится с президентом США в ходе своего визита в Вашингтон
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми ХантМинистр иностранных дел Великобритании Джереми ХантФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планирует убедить президента США Дональда Трампа усилить антироссийские санкции. Глава МИД посетит Вашингтон с официальным визитом, в ходе которого встретится с американским лидером.

Как пишет газета The Guardian, британский министр призовет главу белого дома «противостоять угрозе Москвы западным ценностям», используя для этого расширение санкций и введение «новых правил защиты легитимности демократических выборов».

Также Хант планирует обратиться к НАТО с просьбой «провести более отчетливую красную черту в вопросах использования Россией химического оружия и вторжений на иностранные территории».

Издание отмечает, что такие действия британца в Соединенных Штатах могут расценить, как вмешательство со стороны антироссийской фракции во враждующей администрации Трампа, которая раскололась после саммита с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

По мнению газеты, Хант в отношении РФ в целом сохраняет общий тон, принятый еще его предшественником Борисом Джонсоном.

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