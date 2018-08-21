Дайверов арестовали за прогулку верхом на акуле

СЕГОДНЯ 10:59 2018-08-21T10:59:09+03:00

В Индонезии дайверов ждет наказание за жестокое обращение с акулой ФОТО: стоп-кадр

Молодые люди выложили в Сеть видео своих приключений, но вместо лайков и похвалы пользователи осудили их поступок. А позже дайверам пришлось давать объяснения в полиции [видео]

Изменить размер текста: A A

Дайверы из Индонезии записали на видео встречу с китовой акулой. Обычно в таких случаях люди стараются держаться подальше от обитательницы морских глубин, но в этот раз акула оказалась жертвой встречи.

Дайверы буквально оседлали акулу, взяв ее за плавники и голову и какое-то время катались на рыбе.

Захватывающий дух ролик попал в Twitter, но вместо лайков и восторженных комментариев на дайверов посыпались обвинения в жестоком обращении с обитательницей водоема.

Местный музыкант Акхади Вира Сатриаджи одним из первых поделился в соцсети возмутившим его видео. Делая репост он отметил в своем посте министра по морским делам и вопросам рыболовства и министра по окружающей среде и лесному хозяйству.

Дайверы сняли на видео подводную прогулку верхом на акуле.

«Мне сказали, что это видео сняли в Национальном парке Чендравасих. Дайверы катаются на китовых акулах», — написал Акхади Вира Сатриаджи, добавив в конце сердитые смайлики.

С активистом оказались солидарны многие чиновники и дайверов было решено привлечь к ответственности. Китовых акул запрещено трогать в океане, рыбы очень чувствительны к воздействию из вне и часто получают травмы. К тому же этот вид акул часто становится объектом охоты браконьеров.

В природе их осталось не так много, чтобы сохранить популяцию китовые акулы занесены в Красную книгу.

В Национальном парке поспешили заверить, что предупреждали дайверов о существующем запрете. Обычно его не нарушают.

Вскоре местная полиция установила хулиганов. Оседлавший рыбу дайвер оказался местным бизнесменом. Теперь ему придется разбираться с полицией. В самом лучшем случае, его могут лишить лицензии на занятие дайвингом, в худшем – посадить в тюрьму, - сообщает телеканал «360».