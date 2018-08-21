Российский судья Безбородов будет обслуживать матч Лиги Европы в Норвегии
В поединке раунда плей-офф квалификации сыграют "Маккаби" и "Сарпсборг"
Россиянин Владислав Безбородов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы, который 23 августа пройдет в Норвегии, обслужит бригада российских арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В этой игре сойдутся местный "Сарпсборг" и "Маккаби" из Тель-Авива.
Помогать Безбородову в этой игре будут Валерий Данченко, Максим Гаврилин. Четверты же рефери стал еще один россиянин - Алексей Еськов. Ранее Еськов уже работал на игре Лиге Чемпионов между греческим АЕК и шотландским "Селтиком".
Встреча "Сарпсборг" - "Маккаби" (Тель-Авив) пройдет 23 августа и начнется в 20:05 по московскому времени в Норвегии.