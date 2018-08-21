2018-08-21T13:21:33+03:00
Спорт

В США 86-летний спортсмен разогнал болид до 490 км/ч

Мужчина стал самым пожилым участником гонок
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Карамсайнс принимает участие в драг-рейсинге с 1950 года.Карамсайнс принимает участие в драг-рейсинге с 1950 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В США на этапе главного чемпионата NHRA в классе Top Fuel спортсмен Крис Карамсайнс установил новый рекорд. Мужчина стал самым пожилым гонщиком за все время проведения чемпионата, приняв участие в чемпионате в возрасте 86 лет.

Во время гонки пожилой спортсмен финишировал тринадцатым. При этом Карамсайнс смог разогнать болид от нуля до 490 километров в час всего за четыре секунды. На этом мужчина решил завершить свою спортивную карьеру. До этого гонщик без перерыва на протяжении 70 лет принимал участие в заездах.

Добавим, что Карамсайнс принимает участие в драг-рейсинге с 1950 года и до сих пор входит в тридцатку лучших спортсменов за всю историю NHRA, пишет сайт телеканала «Звезда».

Стоит отметить, что данные о возрасте пожилого гонщика расходятся. По данным некоторых СМИ, Крису Карамсайнсу в этом году исполнится уже 90 лет. Однако не зависимо от этого, спортсмен все равно является самым возрастным участником гонок и его рекорд закреплен в турнире.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые рассказали, как с возрастом меняется личность человека
В Швеции после столкновения со стаей птиц разбился истребитель
Эксперты предложили повысить минимальные цены на коньяк и шампанское
Российский судья Безбородов будет обслуживать матч Лиги Европы в Норвегии
Иран презентовал первый истребитель собственного производства
Число жертв паводка в Италии возросло до 11 человек
Стала известна дата первого полета самого большого в мире самолета
Всемирный конгресс оленеводов открылся в Алтайском крае
Племянник экс-президента Армении объявлен в международный розыск‍
В Совфеде назвали "отвлекающим маневром" слова Трампа об отмене санкций
На Украине разоблачили ложь властей об отсутствии туристов в Крыму
Харьковский стрелок убил жену перед тем, как устроить бойню у горсовета
Дайверов арестовали за прогулку верхом на акуле
Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" с новой системой управления
Жена осужденного в США летчика Ярошенко прилетела в Нью-Йорк
Донбасс и Украина заключат перемирие к 1 сентября
Эксперт заявил, что в вопросе снятия санкций с РФ у Трампа "связаны руки"
Боевики нанесли ракетный удар по президентскому дворцу в Кабуле
Большинство американцев не видят необходимости в антироссийских санкциях
На алкоголе могут появиться устрашающие картинки, как на сигаретах
Ким Чен Ын раскритиковал северокорейское здравоохранение
Коппола подтвердил, что Вайнона Райдер и Киану Ривз могут быть женаты
Сальвадор разорвал дипотношения с Тайванем в обмен на "дружбу" с Китаем