В США 86-летний спортсмен разогнал болид до 490 км/ч

СЕГОДНЯ 13:21 2018-08-21T13:21:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В США на этапе главного чемпионата NHRA в классе Top Fuel спортсмен Крис Карамсайнс установил новый рекорд. Мужчина стал самым пожилым гонщиком за все время проведения чемпионата, приняв участие в чемпионате в возрасте 86 лет.

Во время гонки пожилой спортсмен финишировал тринадцатым. При этом Карамсайнс смог разогнать болид от нуля до 490 километров в час всего за четыре секунды. На этом мужчина решил завершить свою спортивную карьеру. До этого гонщик без перерыва на протяжении 70 лет принимал участие в заездах.

Добавим, что Карамсайнс принимает участие в драг-рейсинге с 1950 года и до сих пор входит в тридцатку лучших спортсменов за всю историю NHRA, пишет сайт телеканала «Звезда».

Стоит отметить, что данные о возрасте пожилого гонщика расходятся. По данным некоторых СМИ, Крису Карамсайнсу в этом году исполнится уже 90 лет. Однако не зависимо от этого, спортсмен все равно является самым возрастным участником гонок и его рекорд закреплен в турнире.